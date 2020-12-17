Судоверфь «Звезда» получила лицензию на строительство атомоходов

Судостроительный комплекс «Звезда» получил лицензию на строительство атомоходов в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами. Верфь успешно прошла проверки Межрегионального территориального управления по Сибири и Дальнему Востоку Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании «Роснефть».

«Звезда» стала единственной российской верфью, которая может строить атомные ледоколы проекта 10510 «Лидер». Судно станет самым мощным атомоходом в истории мирового судостроения. Этот сложнейший с технической точки зрения проект не имеет аналогов в мире. Его ключевая задача — обеспечить круглогодичную проводку коммерческого флота по Северному морскому пути.

В июне 2020 года Судостроительный комплекс «Звезда» приступил к резке стали для атомного ледокола «Россия». В настоящее время в цехах судоверфи идет изготовление секций будущего судна. Завершение строительства ледокола намечено на 2027 год.

Длина нового атомохода составит 210 метров, ширина — 47 метров, осадка — 13 метров. Ледокол «Россия» будет оснащен двумя атомными реакторами типа РИТМ-400, четырьмя турбинами и четырьмя гребными электродвигателями. Суммарная мощность энергоустановок ледокола составит 120 мегаватт, что позволит судну преодолевать льды толщиной более 4 метров со скоростью 2 узла. При толщине льда 2 метра скорость ледокола составит до 12 узлов.

«Лидер» будет способен прокладывать канал шириной около пятидесяти метров, что обеспечит возможность круглогодичной проводки по Северному морскому пути крупнотоннажных транспортных судов.