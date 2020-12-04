На судоверфи «Звезда» заложен танкер-челнок «Валентин Пикуль»

На судостроительном комплексе «Звезда» (создается консорциумом во главе с НК «Роснефть» по поручению президента России) состоялась закладка первого танкера-челнока усиленного ледового класса ARC6 дедвейтом 69 000 тонн. В церемонии закладки, которая состоялась в цехе сборки блоков, приняли участие представители ССК «Звезда», АО «Роснефтефлот» и Дальневосточного филиала Российского морского регистра судоходства. Об этом говорится в сообщении «Роснефти».

Первому танкеру-челноку присвоено имя «Валентин Пикуль» — в честь советского писателя, автора многочисленных художественных произведений на историческую и военно-морскую тематику.

Судно предназначено для перевозок нефти и способно осуществлять навигацию без ледокольного сопровождения в акваториях северных морей, в разряженных однолетних льдах при толщине до 1,1 метра в зимне-весеннюю навигацию, и до 1,7 метра в летне-осеннюю.

Максимальная длина танкера составит 257 метров (на 7 метров больше танкера типа «Афрамакс»), ширина — 34 метра, осадка — 14 метров, высота борта — 21 метр, скорость — 15,5 узла. Судно будет оборудовано носовым погрузочным устройством для приема нефти непосредственно со стационарного морского ледостойкого причала.

Танкер строится под надзором Российского морского регистра судоходства и будет эксплуатироваться под флагом Российской Федерации. Окончание строительства запланировано на 2022 год.