СКК «Звезда» передал заказчику первый танкер класса «Афрамакс»

Первый российский нефтеналивной танкер типа «Афрамакс» — «Владимир Мономах» передан заказчику, компании «Роснефтефлот». На судостроительном комплексе «Звезда» на Дальнем востоке состоялась торжественная церемония передачи судна. Об этом «Ленте.ру» заявили в пресс-службе компании «Роснефть».

Экипаж и сдаточная команда ССК «Звезда» совместно с заводскими специалистами в полном объеме выполнили план ходовых испытаний, получив важнейший опыт в планировании и организации работ в море на новых судах типа «Афрамакс», заявили в пресс-службе «Роснефти». Все системы судна отработали штатно. Произведено контрольное предъявление механизмов Российскому морскому регистру судоходства и заказчику судна — АО «Роснефтефлот» (дочернее общество компании «Роснефть», специализируется на фрахтовании и портовом обеспечении, реализации судостроительных проектов и управлении морским и речным флотом).

В ближайшее время «Владимир Мономах» покинет акваторию верфи и выйдет в первый рейс.

«Владимир Мономах» — головное судно серии танкеров типа «Афрамакс». Танкеры предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Ранее такие суда в России не строились. «Владимир Мономах» спущен на воду в мае 2020 года с опережением контрактных сроков. Закладка танкера состоялась 11 сентября 2018 года в присутствии президента России Владимира Путина.

Танкеры типа «Афрамакс» называют «зелеными», подчеркнули в пресс-службе «Роснефти». Они спроектированы с соблюдением высоких стандартов по экологической безопасности. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе — сжиженном природном газе, что соответствует новым правилам по ограничению выбросов оксидов серы и парниковых газов в бассейне Балтийского и Северного морей.

Длина танкера — 250 метров, ширина — 44 метра, дедвейт — 114 тысяч тонн, скорость — 14,6 узла, ледовый класс — ICE-1А. На судне созданы комфортные условия для экипажа: есть сауна, бассейн, спортзал, у каждого члена команды своя каюта, высокоскоростной интернет.

Судостроительный комплекс «Звезда» создается на базе Дальневосточного завода «Звезда» Консорциумом инвесторов во главе с компанией «Роснефть» по поручению президента России. На сегодняшний день в портфеле верфи — 12 танкеров типа «Афрамакс», 10 из них — по заказу «Роснефтефлота».