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Судоверфь «Звезда» сдала новый жилой микрорайон в городе Большой Камень

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Фото: rosneft.ru

Работники Судостроительного комплекса «Звезда» в день пятилетия со дня основания верфи получили ключи от 228 новых квартир. Торжественная церемония сдачи пяти жилых домов стала итогом строительства второй очереди Шестого микрорайона города Большой Камень — четыре дома первой очереди были заселены в начале лета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании «Роснефть».

Введенные в эксплуатацию дома — очередной этап реализации проекта по строительству жилья для работников «Звезды». В настоящее время штат работников судоверфи увеличился до более 4 тысяч человек, а к моменту ввода в эксплуатацию всех объектов судостроительного комплекса число работников превысит 7 тысяч. С учетом членов их семей население города Большой Камень увеличится почти на треть. Обеспечение судостроителей жильём и инфраструктурой — одна из приоритетных задач, строительство домов ведется одновременно со строительством самой верфи.

Программа сдачи домов для корабелов реализуется с 2016 года. За это время «Звездой» были введены в эксплуатацию и заселены 10 жилых домов в общей сложности на 480 квартир в двух микрорайонах — Пятом и Шестом. Одновременно продолжаются работы и в других микрорайонах — Парковом, Садовом, Нагорном и Зелёном, которые в скором времени пополнят жилой фонд Большого Камня. Работы по строительству и проектированию ведутся параллельно по 58 жилым домам.

Всего для корабелов в городском округе планируется построить жилые дома на 5789 квартир — как при участии подрядчиков ССК «Звезда» (5039 квартир), так и Администрации Приморского края (750 квартир).

Благодаря реализации проекта по созданию судостроительного комплекса «Звезда» город Большой Камень получил новый импульс к развитию. Формируемый на Дальнем Востоке России судостроительный кластер создает тысячи рабочих мест и способствует экономическому развитию региона.

Для привлечения специалистов «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», в который входит судоверфь «Звезда», ведет масштабную работу по подготовке и привлечению квалифицированных кадров.

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