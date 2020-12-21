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Россиян предупредили о самом коротком дне в году

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Понедельник, 21 декабря, станет самым коротким днем в году из-за зимнего солнцестояния. С этого момента наступает астрономическая зима. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

В день зимнего солнцестояния Солнце восходит на юго-востоке, а заходит на юго-западе, описывая самую короткую дугу на небосводе. Небесное тело занимает самое низкое положение над горизонтом в северном полушарии Земли.

В 13:02 по московскому времени Солнце достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону южного полюса мира. На широте Москвы в этот день высота Солнца над горизонтом в полдень составит 11 градусов. В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния небесное тело будет «держать эту высоту», словно ненадолго остановится — поэтому это явление и называют стоянием Солнца, объяснили в планетарии.

В столице продолжительность светового дня составит ровно 7 часов. В день же летнего солнцестояния, 21 июня, световой день в Москве длится 17 часов 33 минуты.

День осеннего равноденствия пришелся на 22 сентября: в любой точке Земли продолжительность светового дня и ночи была одинаковой.

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