Россиянам напомнили об осеннем равноденствии

Во вторник, 22 сентября, насупит осеннее равноденствие, когда в любой точке Земли продолжительность светового дня и ночи сравняется. Об этом россиянам напомнила научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман, передает ТАСС.

Кроме того, осеннее равноденствие принесет астрономическую осень в Северное полушарие планеты — день станет короче ночи. После этого дня его продолжительность будет уменьшаться примерно на пять минут каждый день.

«Световой день [в Северном полушарии] стал убывать еще 21 июня, в день летнего солнцестояния. С 17 часов в июне к 22 сентября его продолжительность сократится до 12 часов. Ко дню зимнего солнцестояния, 21 декабря, световой день в Москве и средних широтах составит всего лишь семь часов», — объяснила Кошман.

В следующий раз жители планеты смогут наблюдать равное соотношение длины светового дня и ночи в день весеннего равноденствия, который ожидается в марте