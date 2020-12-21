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В России запретили продажу зеленой картошки и утиных яиц

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Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Роспотребнадзор утвердил новые правила работы магазинов и рынков, продающих пищевую продукцию. Соответствующее постановление главного санитарного врача России Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, продавцам запрещается реализовывать деформированные консервы и банки «с признаками бомбажа», а также продукты с истекшим сроком годности. Помимо этого, накладывается запрет на продажу позеленевших клубней картофеля.

В новых санитарно-эпидемиологических правилах содержится запрет на торговлю повторно размороженной и замороженной продукцией. Также запрещается продажа непотрошеной птицы, кроме дичи, яиц с дефектами, утиных и гусиных яиц. СанПины запрещают реализацию бахчевых культур частями и с надрезами.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2021 года.

Ранее Роспотребнадзор предложил уничтожать без предварительной экспертизы опасные для жизни и здоровья человека продукты, происхождение которых неизвестно и на которых нет маркировки. Предполагается, что новый порядок вступит в силу с 2021 года. По нему все пищевые продукты неустановленного происхождения, а также содержащие опасные для человека примеси, подлежат уничтожению.

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