В России захотели уничтожать опасные продукты

Опасные для жизни и здоровья человека продукты, происхождение которых неизвестно и на которых нет маркировки, в России захотели уничтожать без предварительной экспертизы. Соответствующее положение о порядке изъятия из обращения опасных пищевых продуктов, материалов и изделий подготовил Роспотребнадзор. Об этом пишет «Российская газета».

Предполагается, что новый порядок вступит в силу с 2021 года. По нему все пищевые продукты неустановленного происхождения, а также содержащие опасные для человека примеси, подлежат уничтожению. Отмечается, что примеси невозможно установить на глаз, для их обнаружения требуется экспертиза. Если владелец продуктов не согласен с санкциями ведомства, он может настоять на проведении экспертизы, однако ему придется ее оплатить.

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Речь, в частности, идет о «просрочке». Если раньше сети магазинов должны были возвращать ее производителю, то теперь обязаны утилизировать. «Доказать практически невозможно, но есть опасения, что продукция эта идет в переработку и потом появляется в небольших магазинчиках и на рынках в регионах», — пояснил глава Союза потребителей России Петр Шелищ.

По словам эксперта, такое часто случается с нераспроданными товарами. Один из способов решения этой проблемы — фудшеринг. Как отмечается в издании, во многих странах это распространенная схема. Магазины передают нераспроданные товары, у которых еще не истек срок годности, на благотворительность.

Ранее сообщалось, что россиянам захотели доплачивать за найденную на полках магазинов просрочку. Такое нововведение, по мнению автора инициативы, простимулирует общественный контроль за правонарушениями, связанными с реализацией продуктов.