Покупатели подняли на смех «недошитую» вещь в магазине Zara

Покупатели подвергли критике новую вещь масс-маркетового бренда Zara и назвали ее «недошитой». На соответствующие высказывания обратили внимание в Daily Mail.

Речь идет о вязаном болеро с высоким горлом, напоминающим верхнюю треть свитера с длинными рукавами. Стоимость одежды на сайте бренда составляет 20 фунтов стерлингов (две тысячи рублей).

На описанную вещь в магазине обратила внимание жительница Нью-Йорка Эбигейл Барр (Abigail Barr). Она опубликовала фото болеро в Twitter с подписью: «Эй, с Zara все в порядке?». Пост набрал более 76 тысяч лайков и 12 тысяч репостов.

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Пользователи высмеяли товар бренда в комментариях под публикацией. «Это прекрасно! Это тот случай, когда руки мерзнут, а показать декольте все равно хочется», «Почему я должен платить 30 долларов за шею с рукавами?», «Тот момент, когда в видеочате нужно выглядеть профессионалом, но с торчащей наружу грудью за кадром », — писали они.

Ранее в декабре покупатели высмеяли жакет бренда из-за его сходства с резиновыми перчатками. Речь идет о жакете из шелка, который продается в американской сети универмагов Nordstrom. Упомянутая вещь выполнена в ярко-оранжевом цвете и оформлена в виде объемных перчаток. Стоимость одежды на сайте составила 597 фунтов стерлингов.