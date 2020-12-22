России предрекли новые изменения налогов

Россию ждут новые налоговые изменения в 2021 году, в том числе связанные с корректировкой уже принятых решений. Они затронут все сферы экономики, считает доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. Это следует из экономического прогноза на будущий год, составленного «Известиями».

По мнению Хестанова, изменений будет много, их количество сократится только после того, как основные для правительства показатели (например, доходы населения и демография) стабилизируются или хотя бы приблизятся к плановым значениям. Профессор ВШЭ Юрий Симачев также полагает, что из-за нерешенных проблем в малом бизнесе фискальная политика российских властей будет активной, однако ориентированной скорее на стимулирование. Он добавил, что перед Россией стоит задача стимулирования цифровой трансформации экономики, которая требует продолжения налогового маневра для развития IT-сектора.

Пандемия коронавируса в 2021 году ускорит диверсификацию российской экономики. Эра угля, по всей видимости, уже закончилась, считает директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев. Отрасли нефти и газа предрекли скорое начало необратимого спада. Это связано с ростом популярности электромобилей, снижением потребности в перемещениях в целом, усилением налогового давления на энергетический сектор, ужесточением зеленой политики.

Будет падать и значение других добывающих отраслей низкого передела, в которых высок уровень вредных выбросов, в то время как позиции IT-компаний будут укрепляться. Последние в пандемию начали уходить в нетрадиционные для себя сферы деятельности, такие как производство продуктов и разработка медикаментов. Это может привести к монополизации некоторых традиционных рынков цифровыми гигантами и обострению конкуренции, считает заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

Ожидается, что резкие сдвиги произойдут в сфере недвижимости. Из-за массового перехода на удаленку Россию в среднесрочной перспективе ждет пересмотр традиционной офисной культуры. Некоторые службы навсегда перейдут на дистанционную работу, что уронит спрос на офисную недвижимость, снизит ставки аренды и объемы строительства бизнес-центров. Потребность привлекать «белые воротнички» из регионов будет снижаться, что приведет к падению спроса на жилье в Москве и Санкт-Петербурге.

В целом 2020 год привел к усилению роли государства в экономике в России и остальном мире. По мнению Буклемишева, уровень госсобственности и доля расходов в ВВП, зависимость экономики от государства продолжат увеличиваться и в 2021 году. Из бюджетных средств будут финансироваться соцвыплаты, поддержка стратегических отраслей с длинными цепочками — например, авиационная индустрия и здравоохранение.