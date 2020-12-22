Счетная палата объяснила разницу зарплат бюджетников

Счетная палата объяснила разницу зарплат в бюджетном секторе. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В частности, там обратили внимание на то, что рост оплаты труда в бюджетном секторе обеспечили майские указы 2012 года. С 2012 по 2019 годы средний показатель зарплаты бюджетников вырос в 1,8 раза. В сфере образования этот показатель вырос в 1,95 раза, в области здравоохранения и социальных услуг — в 2,1 раза.

При этом ставки по одним и тем же должностям в разных регионах могут отличаться в несколько раз. Причиной этого в Счетной палате назвали то, что указы реализовывались в условиях децентрализации оплаты труда. «Это привело к необоснованной дифференциации в размере окладов бюджетников и существенно затруднило реализацию указов для ряда субъектов», — отметили там.

В 2019 году из 1020 региональных показателей не были достигнуты 260 (с учетом отклонения в пять процентов — 29). Наибольшие проблемы выявлены в сегменте младшего медперсонала и педагогов дошкольных образовательных учреждений. Там показатели не были достигнуты в 48 и 43 регионах соответственно.

Кроме того, рост оплаты труда сопровождался сокращением численности бюджетных сотрудников. По данным Росстата, их общая численность в 2013-2019 годах сократилась на 14,5 процентов. Больше всего уменьшение числа работников коснулось младшего медицинского персонала (61,3 процента) и соцработников (32,6 процентов).