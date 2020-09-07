Российским бюджетникам поднимут зарплаты на уровне чиновников

Правительство России распорядилось с 1 октября поднять зарплаты работникам бюджетных учреждений на три процента. Соответствующий документ за подписью премьера Михаила Мишустина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о работниках федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также о работниках федеральных государственных органов и гражданских служащих военных частей.

В конце августа президент России Владимир Путин распорядился поднять зарплаты государственным чиновникам на таком же уровне — три процента — и в те же сроки, то есть с 1 октября.

Ранее сообщалось, что реальная зарплата в Москве по итогам первого полугодия выросла почти до 100 тысяч рублей. При этом позитивная динамика наблюдалась в большинстве отраслей экономики города, кроме сферы обслуживания.