Зарплата в Москве выросла почти до 100 тысяч рублей

Реальная зарплата в Москве по итогам первого полугодия выросла почти до 100 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу комплекса экономической политики столицы.

Рост по сравнению с январем-июнем прошлого года составил 3,5 процента. Такая динамика наблюдалась в большинстве отраслей экономики города, за исключением сферы обслуживания — это гостиничный бизнес, рестораны, досуг и развлечения.

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В среднем жители столицы получают 96,8 тысячи рублей в месяц. Цифры подтверждаются и выплатами по зарплатным проектам крупнейших банков, которые в июле 2020 года выросли на пять процентов по сравнению с показателем годичной давности.

Одновременно, отметили в мэрии, уровень безработицы в городе — всего три процента, что куда ниже, чем в других крупнейших городах мира. Так, в Нью-Йорке он составляет 19,8 процента, в Берлине — 10,8 процента, а в Лондоне — 5,1 процента.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития улучшило прогноз восстановления экономики России. В том числе новый прогноз падения реальных доходов населения в текущем году составляет 3 процента, а не 3,8 процента. Реальные зарплаты должны вырасти на 1,5 процента.

Между тем в экспертном центре при уполномоченном при президенте России по защите прав предпринимателей ожидают скорого кризиса с налогами. По данным опроса, отложенные в рамках государственной поддержки выплаты не потянут 40 процентов российских предпринимателей.