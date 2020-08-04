В России собрались увеличить расходы на президента

Российский Минфин предложил в 2021 году увеличить расходы на президента и его администрацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности».

В будущем году траты собираются увеличить на 88,8 миллиона рублей, до 14,28 миллиарда, в 2022-м они составят 14,4 миллиарда рублей. По планам ведомства, в 2023 году расходы снова вырастут — до 14,8 миллиарда рублей.

Также сообщается, что на деятельность заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который до этого был премьер-министром, и госслужащих администрации президента выделят 1,7 миллиарда рублей. В Минфине подчеркивают, что данные только примерные, при формировании бюджета их еще смогут скорректировать.