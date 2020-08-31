Путин увеличил зарплату Бастрыкину

Президент России Владимир Путин увеличил зарплаты государственным чиновникам. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации», — сказано в документе. Кроме того, Путин на 3 процента увеличил зарплаты главе Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову.

Ранее российский Минфин предложил в 2021-м увеличить расходы на президента и его администрацию. В будущем году траты собираются увеличить на 88,8 миллиона рублей, до 14,28 миллиарда, в 2022-м они составят 14,4 миллиарда рублей. По планам ведомства, в 2023 году расходы снова вырастут — до 14,8 миллиарда рублей.