Путин увеличил поддержку бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил выделить еще 100 миллиардов рублей на программу льготного кредитования компаний под 2 процента. Об этом он заявил в ходе обращения к россиянам 23 июня, трансляцию которого ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте».

Претендовать на такой кредит смогут смогут компании, которые сохранят рабочие места. Также глава государства заявил, что с 1 июля налоговый режим для самозанятых распространят на всю Россию.

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