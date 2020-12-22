Черепаха набросилась на акулу и попала на видео

Морская черепаха в австралийском заливе Робак, штат Западная Австралия, набросилась на тигровую акулу и попыталась укусить ее. На видео с рептилией обратило внимание издание Perth Now.

Исследователь из Университета Мердока Дженна Хаунслоу (Jenna Hounslow) впервые в мире сняла на видео австралийскую зеленую черепаху, которая ответила агрессией на нападение акулы.

На записи видно, как она бросается на тигровую акулу и кусает ее в попытке защититься.

Хаунслоу подчеркнула, что обычно морские черепахи пытаются скрыться от противника или используют для защиты панцирь. Такого агрессивного поведения у морских черепах никогда ранее не наблюдалось.

«Когда я поняла, что появилась акула, я очень волновалась и переживала за черепаху. Морские черепахи — одна из основных жертв тигровых акул. Когда я увидела, что черепаха кусает акулу, я не поверила своим глазам», — пояснила она.

Австралийские зеленые черепахи обитают только в Австралии. Они находятся под угрозой вымирания. Большую часть своей жизни рептилии проводят в море и питаются морскими огурцами, моллюсками, медузами, креветками и морскими водорослями.

Тигровые акулы — один из самых распространенных видов акул в мире. Они достигают длины 5,5 метра, обладают репутацией опасных для человека хищников и занимают второе место после больших белых акул по числу нападений на людей.

Ранее сообщалось, что двое рыбаков на Багамах спасли морскую черепаху от голодной тигровой акулы. Хищная рыба не смогла раскусить крепкий панцирь рептилии, и животному удалось вырваться из ее пасти.