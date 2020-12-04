Рыбаки спасли морскую черепаху от голодной акулы

unilad.co.u

Двое рыбаков на Багамах спасли морскую черепаху от голодной тигровой акулы. На видео спасения обратило внимание издание Unilad.

Пользователь TikTok @kaiwonefishinginc опубликовал 29 ноября видео, на котором видно, как рыбаки помогают черепахе.

На записи видно, как акула пытается съесть черепаху. Хищная рыба не смогла раскусить крепкий панцирь рептилии, и животному удалось вырваться из ее пасти. Но акула не сдавалась и попыталась догнать добычу. Слышно, как один из рыбаков говорит: «О, черт! Мы должны спасти черепаху».

Двое рыбаков вытащили пресмыкающееся из воды и выпустили его в нескольких километрах от места встречи с акулой.

Пользователи соцсети поблагодарили мужчин за спасение черепахи. «Морские черепахи под угрозой исчезновения, а тигровые акулы — нет. Спасибо, что переместили ее, даже несмотря на то, что вы отобрали еду у акулы», — написал один из них.

Ранее сообщалось, что в Японии рыбак обнаружил запутавшуюся в сетях двухтонную белую акулу. По словам очевидцев, рыба погибла от того, что не смогла избавиться от черепахи, застрявшей в ее пасти, и подавилась.