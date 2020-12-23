В популярном у россиян браузере появилась новая функция

В версии популярного у россиян браузера Google Chrome для смартфонов на Android появилась новая функция — поддержка голосового помощника Google Assistant. Об этом сообщает AndroidPolice.

Отмечается, что разработчики внедрили технологию на смену старому голосовому поиску. Он не пользовался интересом у пользователей из-за регулярных ошибок при вводе информации.

Так, проблемы возникали при попытке найти голосом информацию на русском языке, если языком системы смартфона был выбран английский. Трудности возникали и в других языковых комбинациях. Благодаря особенностям новой технологии этих проблем удается избежать.

Поиск голосом от Assistant можно активировать в последней сборке браузера под версией 87, которая доступна в официальном магазине приложений Play Market.

Ранее сообщалось, что почти 30 расширений для браузеров Google Chrome и Microsoft Edge могут содержать вредоносное программное обеспечение, потенциальными жертвами которого являются 30 миллионов пользователей.