В Совфеде назвали три невыполнимых условия для сближения России с Западом

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал три невыполнимых условия для сближения России с Западом: возвращение Крыма Украине, отмена помощи Донбассу и вывод российских войск из Сирии. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в среду, 23 декабря.

«Вот если мы эти три вещи сделаем, то Запад начнет, возможно, с нами сближаться. И еще желательно, чтобы мы заменили наше политическое руководство в стране у себя. Чтобы были новые люди, которые им будут больше нравиться, чем Владимир Путин», — сказал он.

Он подчеркнул, что данные условия невыполнимы, а потому не стоит ожидать от западных стран шагов по налаживанию отношений с Россией.

В октябре 2018 года глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин советовал России помириться с западными странами. По его мнению, это должно стать KPI (Ключевой показатель эффективности — «Лента.ру») внешней политики России. Он подчеркнул, что санкции негативно влияют на экономические показатели РФ.

Власти Киева и ряда западных стран не признают результаты референдума 2014 года в Крыму, в ходе которого большинство местных жителей поддержали вхождение в состав РФ, и считают полуостров насильственно присоединенным. На основании этой позиции в том же году были введены антироссийские санкции.