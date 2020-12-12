В Совфеде оценили предложение украинского дипломата отобрать Крым силой

В Совфеде назвали предложение украинского дипломата Романа Бессмертного силой отобрать Крым глупостью. С такой оценкой заявления политика выступил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT.

«Мне кажется, что у него какое-то обострение... Ни один нормальный человек такую глупость сказать не мог», — сказал Джабаров. По его словам, считающий себя человеком в здравом уме Бессмертный мог утратить «реальное восприятие мира», если делает такие заявления.

Джабаров подчеркнул, что Крым является субъектом России и для его «возвращения» на Украину нужно, чтобы Россия исчезла с политической карты мира, чего, по словам сенатора, не случится никогда.

Ранее бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу, бывший посол страны в Минске Роман Бессмертный призвал к проведению военной операции по захвату Крыма. По его мнению, восстановить контроль над регионом мирным путем Киев мог в первые пять лет. Теперь же вернуть территорию можно только силовым путем, считает он.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение. Украина отказалась признать результаты референдума.