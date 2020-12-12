Международный суд решил расследовать ситуацию на Украине

Прокуратура Международного уголовного суда (МУС) решила начать расследование преступлений, совершенных на Украине с момента конфликта 2014 года. Об этом сообщается в официальном заявлении прокурора суда Фату Бенсуды, доступном на сайте.

Правоохранители завершили предварительное изучение ситуации на Украине. Они посчитали возможным начать расследование, так как правовые критерии для этого были соблюдены. Следующим шагом станет обращение к судьям палаты предварительного производства МУС с просьбой о предоставлении санкции на возбуждение расследований.

«В настоящее время имеются разумные основания полагать, что в контексте ситуации на Украине был совершен широкий спектр деяний, представляющих собой преступления, подпадающие под юрисдикцию суда, такие как военные преступления и преступления против человечности», — отмечается в заявлении. Речь идет о преступлениях, совершенных различными сторонами конфликта в ходе ведения боевых действий, во время содержания под стражей и в Крыму.

Одной из причин такого решения стало то, что «компетентные органы Украины и (или) Российской Федерации бездействуют в отношении категорий лиц и деяний, которые были выявлены прокуратурой, или тем, что национальная судебная система "отсутствует" на территории, находящейся под контролем противной стороны».

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти. Украина обвиняет Россию в оккупации части Донбасса и поддержке сепаратизма. Российская сторона отвергает эти претензии.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, в ходе которого большинство местных жителей поддержали данное решение. Украина считает это оккупацией.