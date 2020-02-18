Россия обвинила Украину и ЕС в дискриминации жителей Донбасса

Россия обвинила Украину и Евросоюз в дискриминации жителей Донбасса из-за непризнания их паспортов. Соответствующий комментарий Департамента информации и печати МИД России опубликован на сайте ведомства.

В комментарии отмечается, что на днях Генпрокуратура Украины возбудила уголовные дела в связи с «принудительной» выдачей жителям Донбасса паспортов самопровозглашенных республик. В российском МИД назвали это верхом цинизма и добавили, что к «тактике удушения жителей Донбасса» присоединились также страны Евросоюза. Некоторые государства ЕС отказались признавать гражданство жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и ставить в них шенгенские визы. «Считаем это прямой дискриминацией и нарушением прав человека», — подчеркивается в тексте.

Также говорится, что киевские власти с 2014 года ведут планомерную борьбу с жителями юго-востока Украины. Отмечается, что Киев ввел финансово-экономическую, транспортную и энергетическую блокаду Донбасса, в результате которой его жители оказались на грани выживания.

14 февраля сообщалось, что офис генерального прокурора Украины обратится в Международный уголовный суд в Гааге по поводу выдачи жителям Донбасса паспортов непризнанных республик. Как пояснили в офисе генпрокурора, они документируют доказательства «насильственной политики оккупационных администраций РФ» по раздаче паспортов «псевдореспублик». По данным украинской прокуратуры, уже выдано 300 тысяч паспортов ДНР и 200 тысяч — ЛНР.

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