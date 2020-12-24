Артистка израильского происхождения Галь Гадот прокомментировала требования заменить ее темнокожей актрисой в новом фильме о египетской царице Клеопатре. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Некоторые пользователи настаивали на том, что роль должна достаться арабке или африканке, однако звезда «Чудо-женщины» заявила, что Клеопатра была македонкой. Создатели картины не смогли найти македонскую актрису, поэтому в проект взяли Гадот, которая была очень заинтересована в этой роли.

«У меня есть друзья со всего мира: мусульмане, христиане, католики, атеисты, буддисты и, конечно, евреи. Люди есть люди. Я же хочу почтить наследие Клеопатры. Это удивительная историческая фигура, которой я так восхищаюсь», — отметила актриса.

Скандал вокруг кандидатуры Галь Гадот разразился в октябре, когда ее утвердили на роль правительницы в новой картине. Режиссером проекта выступит Пэтти Дженкинс, а сценаристом — Лаэта Калогридис. После этой новости некоторые комментаторы начали оскорблять актрису, желать ей смерти, называть «тупой белой сукой» и сионисткой.