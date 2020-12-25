В США конгрессмен проиграл иск по «российскому делу»

В США суд отклонил иск конгрессмена Девина Нунеса к изданию The Washington Post по «российскому делу». Об этом сообщает Forbes.

Судья удовлетворил ходатайство об отклонении иска о клевете в адрес газеты, так как счел, что никакого злого умысла в публикации «российского расследования» не было.

Отмечается, что Нунес, который в 2016-2019 годах занимал пост главы комитета палаты представителей по разведке, сам неоднократно поддерживал президента США Дональда Трампа в «российском расследовании». Поводом для иска о клевете послужило утверждение в статье The Washington Post о том, что именно Нунес сообщил Трампу о том, что Россия хотела бы его переизбрания на пост президента США.

Ранее сообщалось, что Трамп помиловал 15 лиц, в числе которых фигуранты дела о якобы российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Среди помилованных бывший советник предвыборного штаба американского лидера Джордж Пападопулос. В сентябре 2018 года он был осужден за дачу ложных показаний ФБР. Ложь Пападопулоса касалась его встречи с неназванным профессором, якобы имеющим связи с российским правительством.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых одержал победу Трамп. В докладе говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, но существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральным судом Вашингтона было постановлено, что связь «фабрики троллей» с российскими властями также не доказана.