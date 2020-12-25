Мир
 
Последние новости
Генштаб предупредил о риске кибератак на ядерные объекты
Три человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Рязанью
Дом известного австралийского авантюриста выставили на продажу
Жестокий розыгрыш родителей довел детей до истерики
Конкурент Tesla оказался на пороге краха
Американский врач назвал условие для формирования коллективного иммунитета
Россиянин в одиночку пересек океан ради встречи с семьей на Рождество
Девятилетнюю сироту наказали за долги казненного отца
Исмаилов прокомментировал массовую драку на турнире MMA в Москве
Новости партнеров
Прослушать новость

В США конгрессмен проиграл иск по «российскому делу»

Перейти в «Мою Ленту»
Девин Нунес
Девин Нунес
Фото: POOL New / Reuters

В США суд отклонил иск конгрессмена Девина Нунеса к изданию The Washington Post по «российскому делу». Об этом сообщает Forbes.

Судья удовлетворил ходатайство об отклонении иска о клевете в адрес газеты, так как счел, что никакого злого умысла в публикации «российского расследования» не было.

Отмечается, что Нунес, который в 2016-2019 годах занимал пост главы комитета палаты представителей по разведке, сам неоднократно поддерживал президента США Дональда Трампа в «российском расследовании». Поводом для иска о клевете послужило утверждение в статье The Washington Post о том, что именно Нунес сообщил Трампу о том, что Россия хотела бы его переизбрания на пост президента США.

Ранее сообщалось, что Трамп помиловал 15 лиц, в числе которых фигуранты дела о якобы российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Среди помилованных бывший советник предвыборного штаба американского лидера Джордж Пападопулос. В сентябре 2018 года он был осужден за дачу ложных показаний ФБР. Ложь Пападопулоса касалась его встречи с неназванным профессором, якобы имеющим связи с российским правительством.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых одержал победу Трамп. В докладе говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, но существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральным судом Вашингтона было постановлено, что связь «фабрики троллей» с российскими властями также не доказана.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Judge Tosses Out Rep. Nunes’ Lawsuit Against Washington Post
Трамп помиловал бывших советника и помощника
Трамп помиловал фигурантов «российского дела»