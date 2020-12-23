Трамп помиловал фигурантов «российского дела»

Действующий президент США Дональд Трамп помиловал 15 лиц, в числе которых фигуранты дела о якобы российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Среди помилованных бывший советник предвыборного штаба американского лидера Джордж Пападопулос. В сентябре 2018 года он был осужден за дачу ложных показаний ФБР. Ложь Пападопулоса касалась его встречи с неназванным профессором, якобы имеющим связи с российским правительством.

Американский лидер также помиловал гражданина Нидерландов Алекса ван дер Зваана, осужденного за дачу ложных показаний в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера.

Также были помилованы бывшие конгрессмены Данкан Хантер и Кристофер Коллинз. Хантер был осужден за нецелевое использование средств избирательной кампании, а Коллинз в 2019 году признал себя виновным в мошенничестве с ценными бумагами.

В апреле 2019 года спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых одержал победу Дональд Трамп. В докладе говорится о том, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, но существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральным судом Вашингтона было постановлено, что связь «фабрики троллей» с российскими властями также не доказана.