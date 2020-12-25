СК описал проникновение Любови Соболь в чужую квартиру

Старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова описала «Ленте.ру» незаконное проникновение юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь в чужую квартиру.

По ее словам, 21 декабря Соболь вместе с соратниками неоднократно пыталась проникнуть в квартиру женщины на востоке столицы. Для этого юрист ФБК, по данным СК, попыталась использовать форму Роспотребнадзора, однако после двух неудавшихся попыток все же проникла в дом, обманув заходившего в подъезд курьера.

После того как хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь оттолкнула ее и зашла внутрь. Она обошла все комнаты с камерой в руках, после чего скрылась, заявила Иванова.

Уголовное дело по статье по части 2 статьи 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища с угрозой применения насилия») возбудили после того, как Соболь попыталась пообщаться с предполагаемым сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым.

25 декабря Соболь сообщила, что в ее дом пришла полиция. Позже директор ФБК Иван Жданов рассказал о проведении обыска у юриста.