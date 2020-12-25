Стало известно об уголовном деле против Любови Соболь

В отношении юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь возбудили уголовное дело. Об этом сообщил в Twitter директор ФБК Иван Жданов.

По его словам, дело завели по статье по части 2 статьи 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища с угрозой применения насилия») после того, как Соболь попыталась пообщаться с предполагаемым сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым.

«Ого, дело в отношении Соболь возбудили по части 2 ст. 139 УК, то есть звонок в дверь с применением насилия или угрозой его применения», — написал Жданов.

Также директор ФБК предположил, что дело завели не без участия самого Кудрявцева, поскольку для возбуждения нужно заявление потерпевшего.

Ранее 25 декабря Соболь сообщила, что в ее дом пришла полиция. Позже Жданов рассказал о проведении обыска у юриста ФБК.