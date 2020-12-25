Обнаружены следы колоссального цунами

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили следы колоссального цунами высотой до 40 метров, которое обрушилось на восточное побережье Средиземного моря около десяти тысяч лет назад. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLoS ONE.

Исследователи проанализировали прибрежные отложения возле древнего портового города Тель-Дор на северо-западе Израиля. Кроме того, они провели зондирование участка для создания цифровой модели. Был обнаружен слой морских ракушек и песка возрастом 9290-9910 лет назад внутри более толстого слоя отложений, характерных для болот. По оценкам, волна, которая принесла с собой морской песок, прошла вглубь суши на 1,5-3,5 километра. Минимальная высота приливной волны должна была составлять 16 метров, а максимальная — 40 метров.

Цунами в Средиземном море, возникающие из-за землетрясений и подводных оползней, обычно распространяются вглубь суши всего на 300 метров. Палеоцунами было вызвано, скорее всего, мощным подводным оползнем. Стихийное бедствие уничтожило прибрежные поселения эпохи докерамического неолита, после чего повторное заселение территорий произошло около шести тысяч лет до нашей эры.