Обрушившееся во время экскурсии здание на Занзибаре сняли на видео

На Занзибаре обрушился Национальный музей истории и культуры Бейт-эль-Айджаиб, известный также как Дом чудес. Видео с места события публикует YouTube-канал Zinduka online TV Zanzibar.

На кадрах видно частично разрушенное здание, перед которым толпятся люди. На месте начинается спасательная операция — под завалами могут находиться рабочие.

Россиянка Яна Прохоренко, находившаяся рядом с музеем в момент обрушения, рассказала РБК, что должна была посетить его с группой других отдыхающих. Но экскурсия не успела состояться. «Подходя, мы услышали грохот. Был громкий звук, как от сноса, после чего образовалось облако пыли, и стало понятно, что башни и половины здания нет», — отметила туристка.

В посольстве России в Танзании сообщили, что информации о пострадавших россиянах пока нет. Здание находилось на реконструкции, потому в нем не должно было быть посторонних.



