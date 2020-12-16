Раскрыта стоимость транспортировки умершего на Занзибаре россиянина

Стоимость лечения и транспортировки тела россиянина, который скончался во время отдыха на Занзибаре, в Танзании, составила почти 50 тысяч долларов (3,67 миллиона рублей). Полную сумму раскрыла страховая компания ERV на своей официальной странице в Facebook.

Так, по информации представителей организации, страховки мужчины едва хватило на то, чтобы покрыть все расходы. Сперва туриста госпитализировали в местную клинику Global Hospital, однако после ухудшения его состояния врачи приняли решение о транспортировке пострадавшего на материковую часть Танзании.

Там путешественника поместили в палату интенсивной терапии госпиталя Aga Khan Hospital, где ему была оказана экстренная помощь. Тем не менее, несмотря на усилия медиков, спасти жизнь туристу не удалось.

«Общая сумма оплаченных ERV расходов на лечение, санитарную авиацию, а также возвращение останков из Танзании в Россию, составила — 49 970 долларов», — говорится в публикации ERV.

4 декабря сообщалось, что российский турист умер от малярии после посещения Занзибара — в результате осложнений болезни у него отказали внутренние органы. Как рассказал журналистам родной брат туриста, мужчина не понимал, что с ним происходит, пока не прочитал новость о смерти другого бизнесмена, Александра Донского-младшего.