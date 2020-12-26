России предрекли бум ювелирных продаж

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев предрек бум ювелирных продаж в стране с 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведомство готовится к полномасштабному запуску системы маркировки ювелирных изделий, которая станет обязательной для всех участников рынка со следующего года. Благодаря этому в России ожидается взрывной рост легальных продаж украшений из драгоценных металлов и камней.

Моисеев отметил, что до пандемии коронавирусной инфекции ежегодно на клеймение в Пробирную палату сдавалось около 70 миллионов ювелирных изделий, а в федеральный бюджет поступало около 1,2 миллиарда рублей в год.

По данным министерства, от 30 до 50 процентов ювелирного рынка в России носит «серый» характер. Моисеев подчеркнул, что «серый» рынок является проблемой не только для потребителей, которые не уверены в качестве товара, и не только для государства, которое не получает налогов. Он уточнил, что это проблема также для легальных производителей, которым тяжело конкурировать с теми, кто не платит ни взносов, ни налогов, и производит товар из некачественных материалов.

В России к 2024 году собираются создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время обязательная маркировка установлена для меховых и табачных изделий, а также лекарств. По замыслу авторов инициативы, введение маркировки на технические товары защитит потребителей от некачественных товаров, а также поможет повысить налоговые и таможенные сборы.