Украинец установил капкан от воров и поймал в него собственную дочь

В Одесской области Украины две шестилетние девочки получили серьезные травмы после того, как попали в самодельный капкан от воров, который в сарае установил отец одной из них. Об этом в субботу, 26 декабря, со ссылкой на пресс-служба Нацполиции Одесской области сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, девочки играли во дворе и в какой-то момент забежали в сарай: там отец одной из них установил капкан, в который хотел поймать воров. Ловушка сработала: дочь владельца сарая получила ранения ног, а ее подруга — травму живота. Родители детей в момент инцидента находились в доме.

Инцидентом уже заинтересовались правоохранительные органы: в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении устроителя капкана.

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