Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 80 миллионов. Об этом свидетельствуют приведенные 26 декабря данные университета Джонса Хопкинса, которые обновляются на сайте в реальном времени.

По данным на 20:23 по московскому времени, в мире зарегистрировано 80 027 056 случаев COVID-19. Из них более 45 миллионов выздоровели, а более 1,7 миллиона скончались.

Наибольшее число выявленных заражений наблюдается в США — 18 771 885 человек. На втором месте Индия (10 169 118), на третьем — Бразилия (7 448 560). Россия занимает четвертую позицию с общим число зафиксированных заражений 2 992 123.