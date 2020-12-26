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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 80 миллионов

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 80 миллионов. Об этом свидетельствуют приведенные 26 декабря данные университета Джонса Хопкинса, которые обновляются на сайте в реальном времени.

По данным на 20:23 по московскому времени, в мире зарегистрировано 80 027 056 случаев COVID-19. Из них более 45 миллионов выздоровели, а более 1,7 миллиона скончались.

Наибольшее число выявленных заражений наблюдается в США — 18 771 885 человек. На втором месте Индия (10 169 118), на третьем — Бразилия (7 448 560). Россия занимает четвертую позицию с общим число зафиксированных заражений 2 992 123.

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