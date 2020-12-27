Раскрыто неожиданное последствие коронавируса

Зараженные COVID-19 люди, которые в течение длительного времени не могут победить вирус, раскрыли его необычные последствия. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщает Sky News.

По словам инфицированных, они начали воспринимать несуществующие запахи. Такое явление называется паросмией. Пациенты жалуются, что чувствуют запахи рыбы и серы, назвав их отвратительными. Эксперты объясняют такой «уникальный» побочный эффект тем, что SARS-CoV-2 является нейротропным вирусом.

«Он поражает нервы в области неба — это похоже на шок для вашей нервной системы», — рассказал профессор Нирмал Кумар.

Специалисты благотворительной организация AbScent рекомендовали пациентам с паросмией каждый день в течение 20 секунд вдыхать запахи лимона, розы, гвоздики. Это поспособствует восстановлению обоняния.

Ранее сообщалось, что врачи назвали пять симптомов коронавирусной инфекции, которые требуют немедленного вызова врача. Эксперты рекомендовали инфицированным обратить внимание на симптомы, которые проявляются редко: затрудненное дыхание, боль в груди, спутанное сознание, неспособность проснуться и сонливость, а также посинение губ и лица.