Женщина выиграла в лотерею 56 миллионов рублей и раскрыла секрет успеха

Австралийка сорвала куш в лотерее и раскрыла свой секрет успеха. Как сообщает The Lott, победительница разбогатела благодаря постоянству.

Женщина анонимно рассказала, что в розыгрыше Wednesday's X Lotto, состоявшемся в среду, 23 декабря, она использовала комбинацию из дат рождения родственников. «Я играю в Wednesday's X Lotto с 21 года и всегда использую одни и те же числа, — подчеркнула пенсионерка. — Я никогда не хотела поменять их, так как боялась, что прекращу их использовать, и они окажутся выигрышными!»

Австралийка выиграла миллион австралийских долларов (56 миллионов рублей). С помощью денежного приза она планирует стать совладелицей скаковой лошади. «Я собиралась собраться с подружками и выпить кофе, но теперь мы, возможно, возьмем еще и по десерту!» — заявила победительница.

Ранее сообщалось об американце Томасе Перретте, который дважды сорвал в лотерею джекпот благодаря выигрышной тактике игры в лотерею. Четыре года назад он приобрел билет мгновенной лотереи 30X Cash в магазине Cove Convenience и выиграл 30 тысяч долларов (2,2 миллиона рублей по текущему курсу). В начале марта он снова поучаствовал в розыгрыше и сорвал идентичный приз.