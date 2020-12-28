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Голикова рассказала о смертности в 2020 году в России

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Татьяна Голикова
Татьяна Голикова
Фото: Правительство РФ / Globallookpress.com

Смертность за первые 11 месяцев 2020 года увеличилась на 13,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС в понедельник, 28 декабря.

Она сослалась на данные Росстата с января по ноябрь, которые планируется опубликовать позднее.

«При этом я хочу обратить внимание, что более 81 процента прироста общей смертности, которая падает на этот период времени, приходится на ковид и последствия заболевания ковидом», — подчеркнула Голикова.

Ранее Голикова говорила, что распространение COVID-19 повлияло на смертность в России и осложнило демографическую ситуацию. Она уточнила, что естественный прирост численности населения сейчас наблюдается в 11 российских регионах.

За последние сутки коронавирусом заразились 27 787 человек. Всего с начала пандемии выявлено 3 078 035 случаев заболевания.

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