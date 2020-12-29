Онлайн-магазины попросили разрешить им продавать алкоголь в интернете

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила мэра Москвы Сергея Собянина временно разрешить ретейлерам дистанционно продавать алкоголь, пишет РБК.

В АКИТ заявили, что из-за грядущих январских праздников люди будут чаще посещать торговые центры и магазины. При этом в некоторых регионах ограничено время работы ТЦ. Это приводит к концентрации людей, считают ретейлеры. «Наличие у покупателей возможности собрать онлайн полную корзину товаров, включая товары из алкогольного ассортимента, позволит перевести значительную часть клиентов на дистанционное обслуживание», — сказано в письме.

Продажи алкоголя через интернет были ограничены постановлением правительства еще в 2007 году. В 2017-м Минфин подготовил законопроект, который предполагал, что дистанционная торговля алкоголем начнется уже в 2020 году, но он до сих пор не принят.

По информации аналитиков Group-IB, за 2020 год оборот нелегальных алкозакупок составил 2,5 миллиарда рублей. Цифра практически не изменилась по сравнению с прошлым годом.