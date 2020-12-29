Голливудский актер Джонни Депп поделился ожиданиями от 2021 года на своей странице в Instagram.

Артист выразил надежду на то, что следующий год будет лучше 2020-го. «Этот год для многих был очень тяжелым. Надеюсь, нас ждут лучшие времена», — написал актер под снимком с ирландским музыкантом Шейном Макгоуэном. Депп также поздравил подписчиков с Рождеством и Новым годом.

Ранее голливудские киностудии рассказали о «внутренних демонах» актера Джонни Деппа. Несмотря на то что артист остается большой звездой, крупные компании больше не хотят с ним работать. Они утверждают, что Депп как типичный представитель Голливуда не терпит отказов. Руководитель студии, сотрудничавшей с актером, заявил, что «внутренние демоны давно проникли в его профессиональную жизнь, сделав его огромной обузой для продюсеров».