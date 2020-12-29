Жители приграничного села в Армении перекрыли дорогу после ультиматума Баку

Жители армянского села Шурнух в Сюникской области, которое расположено на границе с Азербайджаном, перекрыли дорогу и приготовились к вооруженной обороне после требований Баку передать под контроль азербайджанских военных 12 домов. Видеозапись появилась в Telegram-канале «Sputnik Армения».

По словам старосты населенного пункта Акопа Аршакяна, представители Азербайджана пришли в деревню и заявили, что решение о передаче домов было согласовано с Ереваном еще десять дней назад. «Эта дорога закрыта, пусть нам скажут, кто знал об этом и не сказал людям», — сказал он. На кадрах видно, как армянские граждане перегородили автотрассу большегрузами.

Аршакян также призвал жителей села готовиться к вооруженной обороне. Он добавил, что, согласно кадастровым и военным картам, Шурнух является частью Армении и граница между странами по его территории проходить не может, а ультиматумы Азербайджана в данной ситуации неприемлемы.

Ситуация в Сюникской области Армении обострилась после того, как в результате вооруженного конфликта под контроль Азербайджана отошли несколько приграничных с регионом районов Нагорного Карабаха. 24 декабря представители Баку посетили Шурнух и заявили, что половина села, где расположены сельхозугодия и 12 домов, должна быть передана под их контроль. В районе конфликта были размещены российские миротворцы.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Зангезурская (Сюникская) область Армении является «исторической землей» Азербайджана. В этот же список он включил города Ереван и Севан. Он также обвинил армянские власти в изгнании с этой земли тысяч азербайджанцев во времена СССР.