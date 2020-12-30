Азербайджан заявил о праве ответить на «реваншистские настроения» в Карабахе

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы заявил в интервью РИА Новости, что Баку оставляет за собой право принять необходимые меры по борьбе с вооруженными группировками, которые надеются на реванш в Нагорном Карабахе.

По его словам, сейчас в регионе в целом соблюдается режим прекращения огня, случаи его нарушения единичны. При этом он подчеркнул, что Баку необходимо выработать стратегию борьбы с армянскими организациями в Карабахе, которые не признают итогов трехстороннего соглашения от 9 ноября.

Он пояснил, что 27 декабря «небольшой отряд армянских вооруженных сил совершил нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам» в Ходжавендском районе Карабаха. Жертвой атаки стал один азербайджанский солдат, также погибли шесть «членов незаконной армянской вооруженной группировки». Ранее министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило, что 27 декабря на территории Карабаха ни один армянский военный не участвовал в боестолкновениях.

9 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня. Стороны остались на занятых позициях, затем под контроль Баку перешли еще три района. В регион вошли российские миротворцы. Азербайджан расценил итоги войны как победу.