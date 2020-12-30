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Правительство обнародовало данные о летальности от коронавируса

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

В России из-за коронавируса умер 70 921 человек — в этих случаях диагноз был подтвержден официально и не подвергается сомнению. Данные о летальности от инфекции обнародовала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия-24». Ее слова передает ТАСС.

Голикова уточнила, что показатель в последующие месяцы может меняться, потому что ежедневно появляются новые данные патологоанатомических вскрытий.

По ее словам, еще 45 109 летальных исходов учитываются как те, на которые повлиял COVID-19: вирус не стал основной причиной смерти, но у умершего был положительный тест.

Как сообщается на портале стопкоронавирус.рф, в России с начала пандемии умерли 56 426 пациентов с коронавирусом.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом остается напряженной, однако снижение числа активно болеющих снизилось приблизительно на 4 процента.

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