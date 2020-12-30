Инфекционист оценила рост заболеваемости COVID-19 в России после Нового года

После Нового года может произойти рост заболеваемости COVID-19. Такой прогноз представила президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова в разговоре с РИА Новости.

По ее словам, в праздничный период люди будут контактировать друг с другом, в том числе с пожилыми родственниками. «Вы представляете себе за семейным столом дистанцирование? (...) Мы вроде бы изолированы друг от друга в том, что касается работы, но в то же время, если мы будет вот так не соблюдать [самоизоляцию], поедем к родственникам, пожилым, мы, естественно, можем заразить, тем более что у нас нет таких жестких ограничений, как в Европе», — пояснила Шестакова.

Специалист посоветовала властям придерживаться риск-ориентированного подхода после новогодних каникул и принимать решения по ослаблению или ужесточению ограничительных мер в зависимости от тенденций заболеваемости. «Просто взять и все закрыть — согласитесь, люди тоже устают от этого. А когда устают, делают все больше и больше ошибок», — заключила она.

В начале декабря в России стартовала масштабная вакцинация. По последним данным, в России коронавирусом заразился каждый пятидесятый человек, в мире — каждый сотый. По состоянию 29 декабря, в стране выявили 27 002 новых случаев заражения. Общее число случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии составило 3 105 037, умерли 55 827 пациентов.