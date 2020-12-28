Врач оценил рост числа заболевших коронавирусом в Москве после праздников

Инфекционист Николай Малышев оценил рост числа заболевших коронавирусом в Москве после новогодних праздников. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, после каникул значительного роста количества новых случаев заражения вирусом не ожидается. При этом специалист отметил, что непосредственно во время новогодних праздников заболеваемость может и вовсе сократится.

Эксперт подчеркнул, что строить какие-либо прогнозы можно только на основе сравнений с гриппом. Он также добавил, что заболеваемость на период новогодних праздников обычно падает, а после начинает расти. Врач пояснил, что это общий эпидемический принцип.

Ранее специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров заявил, что в январе произойдет подъем заболеваемости коронавирусом в России. Он отметил, что это естественное течение, которое повторяется из года в год с любыми болезнями — от вирусных до инфарктов.