Эпидемиолог спрогнозировал ухудшение ситуации с коронавирусом в январе

В январе произойдет подъем заболеваемости коронавирусом в России. Ухудшение ситуации спрогнозировал доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров. Его цитирует URA.RU в субботу, 26 декабря.

Это естественное течение, которое повторяется из года в год с любыми болезнями — от вирусных до инфарктов, отметил специалист.

«С 22 сентября начинается первая, самая маленькая волна до октября. Затем с 22 декабря по январь — вторая волна. 22 марта — апрель третья, самая серьезная волна», — рассказал он.

Между тем профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский считает, что Россия уже выходит на плато. По его мнению, даже так называемый британский штамм, если он уже есть в стране, «не обязательно даст прирост».

23 декабря врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что третий всплеск и новая волна коронавируса в России ожидается в конце февраля — начале марта.

За последние сутки в России выявили 29 258 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии превысило три миллиона.