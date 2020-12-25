Россия
 
Последние новости
ФСБ задержала подростка за подготовку теракта в Тамбове
Летящий в Москву из-за границы самолет приготовился к аварийной посадке
Назван возможный виновник аварии с рейсовым автобусом под Рязанью
Мужчина наблюдал за птицами и нашел золотые монеты на десятки миллионов рублей
Полицейский застрелил безоружного чернокожего мужчину в США
Россияне урезали суммы ипотеки
В полиции рассказали о возможном наказании для Исмаилова за драку на турнире MMA
Ярмольник рассказал о «воровстве и проституции» среди актеров
Семью российского чиновника-миллиардера объявили в розыск по делу об ОПГ
В доме у телеведущей разглядели завернутого в гирлянду обнаженного мужчину
Новости партнеров
Прослушать новость

Инфекционист предсказал резкий рост заболеваемости COVID-19 в России

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»

Уже через неделю после Нового года в России произойдет резкий рост заболеваемости COVID-19, если граждане будут игнорировать меры безопасности в период праздников. Это в разговоре с РИА Новости предсказал инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, к концу 2020 года максимальный показатель по приросту новых зараженных должен составить 30 тысяч человек в день. Если россияне откажутся соблюдать рекомендации эпидемиологов, к концу новогодних выходных это число увеличится до 40 тысяч. «Худший прогноз — это если сейчас все проконтактируют и не будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора», — сказал инфекционист.

Он добавил, что если все ограничения будут соблюдаться, показатели заболеваемости останутся на нынешнем уровне.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов говорил, что происходящий в настоящий момент рост числа зараженных связан с активностью людей перед новогодними праздниками. При этом заметна тенденция к стабилизации ситуации, указал ученый.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вирусолог сравнил иммунитет против COVID-19 после болезни и вакцинации
Названы сроки появления коллективного иммунитета к коронавирусу в России
Ученый связал рост заболеваемости COVID-19 в России с новогодними праздниками