Инфекционист предсказал резкий рост заболеваемости COVID-19 в России

Уже через неделю после Нового года в России произойдет резкий рост заболеваемости COVID-19, если граждане будут игнорировать меры безопасности в период праздников. Это в разговоре с РИА Новости предсказал инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, к концу 2020 года максимальный показатель по приросту новых зараженных должен составить 30 тысяч человек в день. Если россияне откажутся соблюдать рекомендации эпидемиологов, к концу новогодних выходных это число увеличится до 40 тысяч. «Худший прогноз — это если сейчас все проконтактируют и не будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора», — сказал инфекционист.

Он добавил, что если все ограничения будут соблюдаться, показатели заболеваемости останутся на нынешнем уровне.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов говорил, что происходящий в настоящий момент рост числа зараженных связан с активностью людей перед новогодними праздниками. При этом заметна тенденция к стабилизации ситуации, указал ученый.

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