Ученый связал рост заболеваемости COVID-19 в России с новогодними праздниками

Наблюдаемый рост заболеваемости COVID-19 в России связан с активностью граждан перед новогодними праздниками. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает ТАСС.

По его словам, в последнее время наблюдается повышенная социальная активность населения, связанная с предстоящим Новым годом. «К сожалению, люди забыли о предосторожности, о необходимости соблюдать ряд ограничительных мер. Все это, разумеется, сказалось и на эпидемической ситуации», — сказал ученый.

Он отметил, что, несмотря на подъем заболеваемости, заметна тенденция к стабилизации, а волнообразные колебания суточной статистики связаны с неоднородностью распространения вируса в регионах. При этом, чтобы не произошел новый всплеск заражений, россиянам необходимо продолжать соблюдать меры безопасности, а праздники желательно провести в узком кругу, без посещения людных мест.

«Ограничьте количество гостей и сами по возможности воздержитесь от визитов. Вместо того, чтобы сидеть в закрытом помещении, где риск заражения существенно повышается, лучше отправиться в парк, на горку, на каток», — добавил Горелов.

24 декабря в России был антирекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. За сутки заразились 29 935 человек. Также умерли рекордные 635 пациентов с COVID-19.