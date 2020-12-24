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Инфекционист объяснил антирекорд по заболеваемости COVID-19 в России

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Новый антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19 в России был установлен потому, что больше всего тестов делается по понедельникам и вторникам, соответственно, результаты приходят в четверг, пятницу и субботу. Об этом РИА Новости сообщил инфекционист Евгений Тимаков.

«Люди обращаются после субботы-воскресенья сдавать анализы в понедельник-вторник. А в пятницу и субботу люди не сдают анализы, поэтому понедельник, вторник и среда — всегда снижение заболеваемости», — объяснил он.

По его словам, в любом случае наблюдается стабилизация ситуации, потому что рост числа зараженных идет не по экспоненте. Эта волнообразная кривая почти не меняется последние три месяца. Если сравнивать цифры за прошлую и нынешнюю недели, то они мало чем отличаются, добавил Тимаков.

24 декабря в России были побиты антирекорды по суточным заболеваемости коронавирусом и смертности инфицированных. За сутки заразились 29 935 человек, умерли 635 пациентов с COVID-19.

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