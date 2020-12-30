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Вице-премьер рассказал о пропавшем сне после критики Путина

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Климентьев / Reuters

Президент России Владимир Путин, критикуя своих подчиненных, не ругает их, но при этом жестко рассказывает им о допущенных ошибках. Об этом в прямом эфире в Instagram рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, пишет «Комсомольская правда».

«Он умеет сказать тихо, спокойно, но очень жестко. Потом сразу сон пропадает. Но, к счастью, это бывает не так часто», — сказал Хуснуллин.

Также он поблагодарил президента за то, что тот всегда отвечает, когда ему напрямую звонят подчиненные по важным и срочным вопросам.

Ранее Путин заявил, что считает обязанностью прислушиваться к критике, однако она должна быть конструктивной. Критика ради критики ему неинтересна.

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