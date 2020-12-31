Австралия изменит национальный гимн из уважения к аборигенам

Премьер-министр Австралии Скотт Мориссон объявил, что в национальном гимне страны поменяют одно слово из уважения к аборигенам. В своем новогоднем обращении он подчеркнул, что это укрепит единство нации после трудного 2020 года, сообщает The Guardian.

Вторую строчку гимна, в которой поется «мы молоды и свободны» теперь будут исполнять со словами «мы едины и свободны». Это делается, чтобы подчеркнуть: хотя австралийское государство относительно молодо, аборигенная цивилизация существовала на этих землях тысячелетиями до прихода англичан.

Идею подала в этом году глава штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян. С тем, что существующий текст исключает коренное население, согласились представители всех политических сил. Изменения в гимне поддержали обе палаты австралийского парламента.

Торжественная песня «Развивайся, прекрасная Австралия» написана в 1878 году. Гимном страны она является с 1984-го — до этого в качестве гимна в Австралии исполняли «Боже, храни королеву».